E-Autos für Bauprojekte

In der Ostschweizer Baubranche entstehen neue Wege, die Bauprojekte nicht mehr isoliert betrachten: Ralbau entwickelt ein innovatives Konzept, welches Wohnen und nachhaltige Mobilität sinnvoll miteinander verknüpft. Mit ausgewählten Partnern realisiert das Unternehmen Bauvorhaben, bei denen die Nutzung von E-Autos zum integralen Bestandteil moderner Wohnkonzepte werden.



Im letzten Jahr kam bei Ralbau die Idee auf, dass zukünftige Projekte mehr als nur hochwertigen Wohn- und Geschäftsraum bieten sollen. «Die Vision war es, ein ganzheitliches Konzept zu schaffen, das Bewohnern nicht nur ein Zuhause, sondern auch nachhaltige Mobilität direkt vor der Tür bietet», erklärt Ralbau CEO Marco Faoro. Entstanden ist eine Kooperation, die beispielhaft zeigt, wie innovative Bauunternehmen heute denken und handeln.



Nachhaltige Mobilität als Baustein moderner Lebensräume

Die Verbindung von Wohnen, Arbeiten und E-Mobilität entspricht dem Zeitgeist und den Bedürfnissen einer umweltbewussten Generation. Durch die strategische Partnerschaft mit dem E-Auto-Anbieter «Sponti-Car» schafft Ralbau einen echten Mehrwert für Bewohner, Mitarbeiter und Umwelt gleichermassen. «Sie profitieren von flexiblen Mobilitätslösungen ohne die Verpflichtungen eines eigenen Fahrzeugs, während gleichzeitig der CO2-Fussabdruck des gesamten Wohnprojekts reduziert wird», betont Faoro.



«Für die Implementierung eines derart neuartigen Ansatzes müssen verschiedenste Kompetenzen zusammenfliessen. Entscheidend für den Erfolg ist die vorausschauende Abstimmung aller beteiligten Partner.» Dieses Vorgehen bewährt sich besonders bei der Integration technischer Infrastruktur wie Ladestationen und der Entwicklung nutzerfreundlicher Buchungssysteme für die Fahrzeuge.



Integration von E-Mobility im «Rheincity» in Buchs

Im Zentrum von Buchs SG entsteht mit «Rheincity» ein Leuchtturmprojekt, das exemplarisch zeigt, wie modernes Wohnen und nachhaltige Mobilität intelligent kombiniert werden. «Die Wohnüberbauung mit insgesamt 235 Wohnungen und kleineren Gewerbeflächen befindet sich am Bahnhof Buchs und macht das Projekt damit zu einem idealen Standort für die Integration nachhaltiger Mobilitätslösungen», erklärt der CEO die Standortwahl. Als Totalunternehmer koordiniert Ralbau nicht nur die komplexen Bauprozesse, sondern integriert auch die E-Mobilitäts-Infrastruktur nahtlos in das Gesamtkonzept der Überbauung. Die Bewohner profitieren von den E-Autos zur gemeinsamen Nutzung – ein Service, der die Rheincity zum Vorreiter für die Verbindung von nachhaltigen Wohn- und Lebensformen macht.