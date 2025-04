Baukunst trifft Weinkultur

Als am 16. Januar 2024 der symbolische Spatenstich für das neue Betriebsgebäude der von Salis AG in Maienfeld erfolgte, lag ein intensiver Planungsprozess bereits hinter dem Projektteam. Die Aufgabe war anspruchsvoll: Für das seit 1994 von Andrea Davaz aufgebaute und zu einem renommierten Weinhandelsunternehmen entwickelte Geschäft sollte ein repräsentativer Neubau entstehen. Dabei wurde neben den funktionalen Anforderungen auch viel Wert auf die Widerspiegelung der Unternehmensphilosophie und -kultur gelegt.

Entstanden ist ein Gebäude, das Lager, Vinothek, Degustationsbereich und Büroflächen vereint und dabei höchste Ansprüche an Funktionalität und Aussenwirkung erfüllt. Ralbau übernahm als Totalunternehmer die Gesamtverantwortung für dieses Projekt und setzte auf einen charakteristischen Ansatz, der sich deutlich von konventionellen Bauprozessen unterscheidet.



Vorausschauende Projektsteuerung als Erfolgsrezept

Statt isolierte Bauprozesse aneinanderzureihen, orchestrierte das Projektteam von Ralbau ein harmonisches Zusammenspiel aller Beteiligten. Die frühzeitige Einbindung eines namhaften Innenarchitekten, der nicht nur die Innenräume, sondern auch die Gebäudehülle gestaltete, ermöglichte eine durchgängige gestalterische Handschrift. «Diese integrierte Herangehensweise ist typisch für unsere Projektphilosophie», erklärt der verantwortliche Bau- und Projektleiter Roger Schnoz. «Wir denken vom Endergebnis her und binden alle relevanten Spezialisten frühzeitig ein, um potenzielle Schnittstellen-Konflikte bereits in der Planungsphase zu eliminieren.»