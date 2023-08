Arosa Classic Car steht in den Startlöchern

«Die Verantwortlichen der Arosa Classic Car setzen sich auch in diesem Jahr intensiv mit der Nachhaltigkeit auseinander», heisst es in der Mitteilung weiter. Im Rahmen des Projektes «klimaneutrale Destination» lasse Arosa als Pilotdestination erstmals die CO 2 -Bilanz des Tourismus durch die Stiftung Myclimate berechnen. Die Arosa Classic Car übernehme hierfür eine Pionierrolle und werde als erste Veranstaltung in Arosa ihre gesamten Emissionen berechnen.