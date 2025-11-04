Diese Tipps helfen gegen das Seelentief im November
Je dunkler die Tage werden, desto trüber ist bei vielen Menschen die Stimmung. Mit diesen Tipps überlistet ihr euer Stimmungstief im November und geht mit guter Laune durch den Tag.
Die Tage werden kürzer und die Nächte länger. In der dunklen Jahreszeit fallen viele unter uns in ein Stimmungstief. Dieses Phänomen wird auch «Novemberblues» genannt. Wir werden müde, haben Konzentrationsschwierigkeiten oder bekommen Heisshunger. Die Jahreszeiten lassen sich nicht ändern, aber die folgenden Tipps können eure Laune aufheitern und auch für eure künftige Lebensweise bedeutend sein:
1. Sich selbst was Gutes tun
Oft lassen wir uns unterkriegen von der Stimmung anderer. Dies wirkt sich negativ auf unsere eigene Laune aus. Besser ist es stattdessen, gerade in der düsteren Jahreszeit mehr auf sich selbst zu achten – das ist nicht egoistisch, sondern manchmal einfach notwendig. Tut euch was Gutes, lässt euch zum Beispiel ein warmes Bad ein, zündet eine Duftkerze an und hört einen inspirierenden Podcast. Im Handumdrehen werdet ihr in eine andere Welt eintauchen und könnt euch richtig entspannen.
2. Ab nach draussen – am besten bei Sonnenschein
Zugegeben, es ist nicht gerade angenehm, nach einem langen Arbeitstag in der Dunkelheit einen Spaziergang, eine Velotour oder Joggingrunde zu unternehmen. Aber es ist für die Gesundheit immer gut, frische Luft zu schnappen und neue Energie zu tanken. Danach werdet ihr das gemütliche warme Wohnzimmer noch mehr schätzen. Manchmal reichen bereits 15 Minuten, um sich wieder frischer zu fühlen und unser Immunsystem anzukurbeln. Zudem gibt es in der freien Natur immer was zu entdecken, und dies bringt uns auf andere Gedanken.
Wer bei Dunkelheit nicht so gerne draussen unterwegs ist, dem raten wir Folgendes: Plant bewusst eure Outdoor-Zeit in euren Arbeitsalltag ein. Könnte ich meinen Arbeitsweg zu Fuss oder mit dem Velo zurücklegen? Gibt es über Mittag die Möglichkeit, mich an der frischen Luft zu bewegen? Bestenfalls plant ihr eure Auszeiten, wenn die Sonne scheint. Diese Helligkeit tut uns an düsteren Tagen besonders gut und wir tanken Vitamin D. Auch die warmen Herbstfarben mit dem Rascheln der Blätter am Boden wirken sich positiv aufs Gemüt aus.
3. Für Outdoor-Muffel: Ab ins Fitnesszentrum
Ihr seid nicht so wetterfest? Kein Problem. Fitnesszentren bieten die Möglichkeit, sich unter Dach auszutoben. Ebenfalls gibt es Sportvereine, bei denen ihr mit Gleichgesinnten trainieren und euch auspowern könnt. Ob im Turnverein, im Volleyball- oder Unihockeyklub: Meistens seid ihr da in bester Gesellschaft und schon klettert eure Laune bergauf.
4. Bewusster Serienmarathon
Seien wir ehrlich: Sich an kalten Herbsttagen in eine kuschelige Decke einzumummeln, ist einfach zu gemütlich. Problematisch wird dies allerdings, wenn wir kaum mehr etwas anderes unternehmen. Deshalb: Plant einen bewussten Kinoabend ein, knabbert Popcorn und schaut euren Lieblingsfilm oder die Lieblingsserie ganz ohne Ablenkung. Legt dabei das Smartphone zur Seite und lasst es euch gut gehen.
Dies gilt natürlich auch für die Leseratten unter euch. Der Herbst ist die Jahreszeit, die zum Lesen einlädt. Macht es euch dabei so richtig bequem und geniesst gemütliche Stunden in den wohligen vier Wänden.
5. Kreativ werden
Werden die Tage kürzer, sind die Abende daheim tendenziell länger, da uns keine Badis, Grillabende oder Cocktails anlocken. Deshalb ist jetzt die ideale Zeit, um mal etwas Neues auszuprobieren. Zeichnen, Handlettering oder Stricken sind so die Klassiker. Hierbei könnten vielleicht bereits ein paar persönliche Weihnachtsgeschenke entstehen. Aber vielleicht wollt ihr auch ein neues Instrument lernen oder euch einem ganz neuen Hobby widmen? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um alles in Ruhe zu reflektieren und dann auszuprobieren.
6. Kuscheln und lächeln
Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Es ist also an der Zeit, die letzten Monate Revue passieren zu lassen. Was war gut? Was war schlecht? Welche Menschen stärken mein Wohlbefinden? Von wem fühle ich mich ausgenutzt? Was sind meine Ziele fürs kommende Jahr? Sich zwischendurch solche Gedanken zu machen und neue Pläne zu schmieden, kann für eine erfolgreiche Zukunft ausschlaggebend sein. Aber an der besinnlichen Zeit am Ende des Jahres sollten auch eure Liebsten nicht zu kurz kommen: Zeigt, wer euch wirklich wichtig ist. Kuschelt eure Lieblingsmenschen und eure treuen Fellnasen so viel ihr könnt. Denn dies löst Glückshormone aus und heitert auch an dunklen Herbsttagen die Stimmung auf.
Wir hoffen, unsere Tipps haben euch geholfen. Auf alle Fälle wünschen wir euch eine wunderschöne Herbstzeit und egal, was ihr unternehmt: Schaut auf euch und lasst es euch gut gehen.
Dieser Artikel ist in ähnlicher Form bereits am 2. November 2023 erschienen.
Nicole Nett ist Redaktorin und Chefin vom Dienst für das Newsportal «suedostschweiz.ch». Die gelernte Kauffrau hat Multimedia Production studiert und lebt in der Bündner Herrschaft. Sie arbeitet seit 2017 für die Medienfamilie Südostschweiz. Mehr Infos
