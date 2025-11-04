Diese Tipps helfen gegen das Seelentief im November

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Es ist also an der Zeit, die letzten Monate Revue passieren zu lassen. Was war gut? Was war schlecht? Welche Menschen stärken mein Wohlbefinden? Von wem fühle ich mich ausgenutzt? Was sind meine Ziele fürs kommende Jahr? Sich zwischendurch solche Gedanken zu machen und neue Pläne zu schmieden, kann für eine erfolgreiche Zukunft ausschlaggebend sein. Aber an der besinnlichen Zeit am Ende des Jahres sollten auch eure Liebsten nicht zu kurz kommen: Zeigt, wer euch wirklich wichtig ist. Kuschelt eure Lieblingsmenschen und eure treuen Fellnasen so viel ihr könnt. Denn dies löst Glückshormone aus und heitert auch an dunklen Herbsttagen die Stimmung auf.