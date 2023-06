Auch Thusis hat jetzt sein Schulzimmer im Wald

Ein derartiges Gebäude sei im Ort seit vielen Jahren immer wieder diskutiert worden, so Gemeindeammann Curdin Capaul in einer Information der Gemeinde Thusis. Der Wunsch danach sei offensichtlich gewesen. Nun habe man das Projekt Crappasusta innerhalb zweier Jahre umsetzen können. Allerdings nicht auf Kosten der Gemeinde: Sie selbst könne, schreibt Capaul, so ein Vorhaben finanziell nicht stemmen, nur «umfassend unterstützen».