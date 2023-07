Freier Eintritt am 1. August für drei Bündner Museen

Das Rätische Museum, das Bündner Kunstmuseum und das Bündner Naturmuseum öffnen am 1. August kostenlos ihre Türen. Im Rätischen Museum gibt die Ausstellung «Marktplatz Mittelalter: Wirtschaft zwischen Alpen und Rheinfall» spannende Einblicke in das Leben der Menschen in jener Zeit, heisst es in einer Medienmitteilung der Museen. Ein Highlight seien die archäologischen Spuren eines mittelalterlichen Handwerksquartiers auf dem Areal des ehemaligen Gefängnisses Sennhof. Die Kinder können auf einer Lesespur den Alltag eines Kindes im Mittelalter erleben, inklusive Kostüme und Spiele aus dieser Zeit.