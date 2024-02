So feiert die Welt den Valentinstag

Im Februar ist in Brasilien der weltberühmte Karneval angesagt. Der Valentinstag wird also nicht am 14. Februar gefeiert, sondern erst am 12. Juni. Genauer gesagt wird an dem Tag der «Dia Dos Namorados», übersetzt der «Tag der Liebenden», zelebriert. Dieser Tag steht für den Namenstag des Heiligen Antonius von Padua. Er war bekannt dafür, junge Paare mit glücklichen und erfolgreichen Ehen zu segnen. So nannte man ihn den «Schutzpatron der Liebenden und der Eheleute». Auch in Brasilien werden an diesem Tag Geschenke wie Pralinen, Blumen oder andere Kleinigkeiten verschenkt. Zusätzlich ist es Tradition, zumindest den Abend mit dem Partner oder der Partnerin zu verbringen.