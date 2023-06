Die Kirche einmal anders erleben

In Felsberg stehen Konzerte, Familiengottesdienste, Vorträge, Lesungen und Musik auf dem Programm, heisst es in einer Medienmitteilung der Evangelisch-reformierten Landeskirche Graubünden. Anlässlich der Langen Nacht der Kirchen findet im gleichen Zuge die Einweihung der Kirchenumgestaltung in Felsberg statt. «Der lange Tisch – anstelle der früheren Kirchenbänke – ist dabei das Herzstück», heisst es in der Medienmitteilung. Fadri Ratti, Pfarrer der Evangelischen Kirchgemeinde Felsberg, merkt an, dass eine variable Kirchennutzung Raum zum Atmen gebe, woraus neue Formen der Begegnung entstehen können.