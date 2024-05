Kumm au ans BÜGLA 2024

Vom 14. - 16. Juni 2024 werden in Domat/Ems rund 4000 Turnerinnen und Turner am Bündner Glarner Kantonalturnfest 2024 erwartet. Die 178 teilnehmenden Turnenden Vereine stammen hauptsächlich aus dem Kanton Graubünden und den Nachbarkantonen, es reisen aber Vereine aus allen Ecken der Schweiz an.



Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer messen sich im dreiteiligen und einteiligen Vereinswettkampf, in Einzel- und Plauschwettkämpfen in den verschiedenen Turndisziplinen. Im Fokus steht der Turn- und Vereinssport, der an diesem Anlass in eindrücklicher Weise präsentiert werden kann. Alle Altersgruppen sind am Start und präsentieren herausragende Leistungen; eine solche Generationsvielfalt erlebt man im Sport nur selten. Das Publikum darf sich auf eine grandiose Turnkulisse und auf eine tolle Stimmung freuen. Für die nötige Festatmosphäre sorgt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Im Festzelt spielt die Partyband „Polly Wants a Party“ und auch im Bar- und Weinzelt sorgen bekannte DJs und Livebands für gute Stimmung. Die Fussball-EM wird auf Grossleinwand übertragen, damit auch die Fussballfans auf ihre Kosten kommen. Kulinarisch wird ebenfalls einiges geboten und die Anwesenden können sich vielfältig verköstigen. Am Sonntag findet dann noch der offizielle Festakt und die Schlussfeier statt, an diesem Tag steht der Turnsport nochmals im Vordergrund. Das Festgelände ist für Gäste, Fans, Turnende und andere Interessierte geöffnet und die Organisatoren hoffen auf reges Mitfiebern der Bevölkerung. Wer etwas Turnluft im kleineren Rahmen schnuppern möchte, kann dies eine Woche vor dem grossen Anlass tun. Am Samstag, 8. Juni 2024 findet der Kantonale Jugendriegentag auf dem Turnfestgelände in Domat/Ems statt und der Turnnachwuchs misst sich da in den Vereinswettkämpfen.