Die Sportbahnen Braunwald eröffnen einen neuen Seilpark

Der Grotzenbüel soll demnach das neue Zentrum der Sportbahnen-Angebote werden. «Dieser landschaftlich einmalige Standort wird nun durch den Seilpark oberhalb der Bergstation seine erste neue Attraktion für Familien erhalten», so die Mitteilung. Sanft eingebettet in die Baumgruppen sei der Seilpark auch ein ideales Angebot aus Sicht der Nachhaltigkeit und Naturverträglichkeit, «um ein besonderes Erlebnis für Gross und Klein zu bieten». Mit vier verschiedenen Parcours stehe den Einsteigern wie den anspruchsvollen Nutzerinnen und Nutzern ein Erlebnis in den Lüften zur Verfügung, dank spannender Elemente und rasanter Fahrten an der Zipline oder deutsch Seilrutsche.