Wie man die Wohnungsnot im Oberengadin stoppen könnte

Wer im Oberengadin mal eine Wohnung gesucht hat, weiss: Es ist schwierig. Zumindest wenn man keine 2000 Franken im Monat übrig hat. Aber warum ist das so, trotz aller Bemühungen seitens der Politik? Das erklärt eine Expertin. Mara Horváth ist Architektin. Sie stammt aus Chur und arbeitet aktuell in einem Architekturbüro in Zürich. Sie hat sich für ihre Masterthesis intensiv mit der Wohnungsnot im Oberengadin auseinandergesetzt – und einen Lösungsvorschlag entwickelt.