So gelingen eure Neujahrsvorsätze fürs 2024

Jeder Vorsatz braucht einen realistischen Rahmen. Wollt ihr also zum Beispiel mehr Sport treiben, solltet ihr euch zuerst fragen, welcher Sport euch überhaupt Freude bereitet. Habt ihr eine passende Sportart gefunden, könnt ihr diese in den Alltag integrieren. Unter der Woche aktiver zu sein, könnte also so aussehen:

Montagabend einen Tanzkurs mit Freunden besuchen

Sonntag einen längeren Spaziergang machen und Sonne tanken

nach Feierabend jeweils 15 Minuten Gymnastik mit Musik im Wohnzimmer machen

Klingt doch direkt realistischer als ein Abo fürs Fitnessstudio ohne Plan, oder?

3. Let's go

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und tut sich meist schwer mit Veränderungen und Neuem. Deshalb setzt euch hin und notiert in Ruhe, was ihr bis wann erreichen wollt. Das geschriebene Wort hilft, die Dinge eher durchzusetzen. Möchte der Mensch wirklich etwas in seinem Leben verändern, braucht es einen festen Rahmen, mit welchem er arbeiten kann. Die Ziele sollen auch in unseren normalen Arbeits- oder Studienalltag passen. Ansonsten ist das Vorhaben nicht in der Praxis umzusetzen und das bringt langfristig überhaupt nichts. Doch «keep calm» – jeder Vorsatz kann umgesetzt werden. Man muss die Veränderungen nur mit etwas Köpfchen angehen.

4. Misserfolge gehören dazu