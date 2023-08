Die Gewinner der Dreitagespässe für das Sound of Glarus stehen fest

Die «Glarner Nachrichten» haben je zwei Dreitagespässe für das Sound of Glarus verlost. Total erreichten rund 130 E-Mails die Redaktion, das Stadt-Open-Air erfreut sich offenbar grosser Beliebtheit – und dies weit über die Kantonsgrenzen hinaus. Im Mail-Eingang landete elektronische Post von Valbella in Graubünden über das Zürcher Oberland, das Aargau bis nach Bottmingen in Basel Land.