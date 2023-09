Starkoch in Thailand und Preisträger in der Schweiz

Eigentlich hat der Ostschweizer Koch Yannick Hollenstein, ausser seiner einigermassen geografischen Nähe, nichts mit Graubünden zu tun. Trotzdem ist seine Geschichte spannend und erzählenswert. Hollenstein wollte in Phuket an der Kalim Bay fischen. Es ergab sich aber eine bessere Möglichkeit. Er bekam die Chance, das «L’ Arôme by the Sea» an der Kalim Bay zu übernehmen. «Das war nach mehreren hektischen Jahren als Küchenchef in Bangkok die richtige Entscheidung», so Hollenstein, «ich hatte mich längst in Land und Kultur verliebt.»