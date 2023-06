Müll, Urin und Pöbeleien: Rücksichtslose Gäste beim Flüelapass

Gerade im Sommer locken die Pässe im Kanton Graubünden wegen ihrer Aussicht und den Seen immer mehr Touristen an. Eine Tatsache, die die Hotellerie und Gastronomie erfreuen dürfte. Dennoch zeigt sich schon wenige Wochen nach der Eröffnung des Passhotels «Flüela Hospiz» die Schattenseite. Hotelbesitzer Curdin Frei schildert auf den Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram die erschreckenden Vorfälle, die sich seit der Eröffnung in diesem Jahr ereignet haben.