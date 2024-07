Feiern, Gewinnen, Geniessen: Churer Fest 2024

Chur rüstet sich für sein traditionelles Stadtfest, welches dieses Jahr mit frischer Energie und Vorfreude aufwartet. Nach intensiver Planung steht fest: Das Churer Fest 2024 wird ein rauschendes Fest, das die Altstadt belebt und für jeden Geschmack etwas bietet.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Kulturprogramm, ein vielfältiges kulinarisches Angebot und viel Freude am Zusammensein. Der freiwillige Festbändel dient auch 2024 wieder als Lotterielos. Jeder nummerierte Bändel der drei Tageslotterien nimmt an der jeweiligen Verlosung am Freitag, Samstag oder Sonntag teil. Die Hauptpreise können sich sehen lassen: Jeden Tag gibt es z.B. ein E-Bike vom CUBE Store Chur, ein Photocab-Gutschein für einen privaten Anlass oder ein Jahresabonnement von Chur Bus und vieles mehr zu gewinnen. Insgesamt winken Preise im Gesamtwert von über 32'000 Franken. Die auf 15'000 Stück limitierten Bändel sind ab sofort bei den teilnehmenden Vereinen, im RIZ von Chur Tourismus an der Bahnhofstrasse sowie in der Cramerei, dem CUBE Store Chur und im Auto Moto Zentrum Graubünden erhältlich.

Auch dieses Jahr verwandelt sich die Bahnhofstrasse sowie der Theaterplatz wieder in einen bunten Lunapark mit diversen Attraktionen und Fahrgeschäften. Da ist mit Sicherheit für Jung und Alt etwas dabei.