Mitorganisator über das Sound of Glarus: «Es war anstrengend, aber schön.»

von Julia Benz

Vier Tage Stadtopenair gingen am Samstagabend in Glarus zu Ende. Die britische Popband Texas beendete das Sound of Glarus mit einem fulminanten Auftritt auf der grossen Bühne. Neu in diesem Jahr war der Schlagerabend, welcher beim Publikum offenbar sehr gut ankam. Im Interview erzählt Organisator Martin Huber, wie er das diesjährige Sound of Glarus erlebt hat und verrät, was sein persönliches Highlight war.