500 Jahre Reformation in Chur: «Das sind Bilder, die man so noch nicht gesehen hat»

Die reformierte Kirche feiert dieses Jahr 500 Jahre Reformation. Obwohl sich die Feierlichkeiten dem Ende zuneigen, sind im Dezember noch zahlreiche Veranstaltungen geplant. In einer Medienkonferenz im Antistitium in Chur gaben die Verantwortlichen in Form von Rückblick und Vorschau auf den Dezember ihr Fazit zum Jahr 2023.