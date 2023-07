Immer wieder kommt es zu Betrugsversuchen auf Online-Marktplätzen in Graubünden

Das Kindervelo, das noch gut in Schuss ist, die Couch, die seit der Anschaffung des neuen Sofas nicht mehr gebraucht wird, oder die Kommode, die zu Hause ungenutzt rumsteht, an der jemand anderes aber noch Freude haben könnte – nur drei Beispiele für Artikel, die auf diversen Secondhandplattformen feilgeboten werden. Herr und Frau Schweizer verkaufen gerne via Online-Kleinanzeigen. Das zeigen die Zahlen des Online-Marktplatzes Ricardo: Im letzten Jahr haben auf der Plattform 516'000 Personen 12,5 Millionen Artikel zum Kauf angeboten, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Auf «tutti.ch» bewegen sich nach eigenen Angaben monatlich 19 Millionen Besucher. Auf Facebook gab es im Mai rund 5,9 Millionen Nutzer aus der Schweiz. Alle von ihnen haben Zugriff auf Marketplace, die Kleinanzeigenplattform von Facebook.