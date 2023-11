Schutz vor Einbrüchen: So kommt ihr sicher durch die dunkle Jahreszeit

Hilfe von Fachpersonen Die Kantonspolizei Graubünden steht für Beratungen rund um das Thema Kriminalprävention zur Verfügung. Zudem bietet sie Vorträge und Schulungen für Privatpersonen sowie für Unternehmen, Behörden und Schulen an. Kostenloses Informationsmaterial gibt es auf der Website der Schweizerischen Kriminalprävention.

Sollte man während eines Einbruchs zu Hause sein, empfiehlt Schuhmacher, sich in Sicherheit zu bringen, sich einzuschliessen und sofort die Polizei zu rufen. Der Einbrecher oder die Einbrecherin sollte niemals eigenständig gestellt oder überwältigt werden. Schuhmacher merkt jedoch an, dass «selten ein Einbruch während der Anwesenheit des Hausherren geschieht».

Gestohlen wird bei Einbrüchen übrigens so ziemlich alles – von Bargeld über Schmuck zu elektronischen Geräten bis hin zu Tresoren. Daher lohnt es sich, schon bei einer einfachen Wohnung über Einbruchschutz nachzudenken.

Doch wie schützt man sich effektiv vor Eindringlingen? René Schuhmacher von der Fachstelle Prävention der Kantonspolizei Graubünden erklärte in einem Interview aus einer früheren Berichterstattung: «Es gibt zum einen organisatorische Massnahmen wie das Schliessen von Türen und Fenstern, wenn das Haus verlassen wird. Zum anderen tragen mechanische und elektronische Sicherungssysteme wie Alarmanlagen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei.» Ebenso sollten Wertgegenstände richtig aufbewahrt werden. «Ein guter Tresor zu Hause oder ein Bankschliessfach sind empfehlenswert», so Schuhmacher.

Wenn die Tage kürzer werden und die Dunkelheit früher einsetzt, steigt gleichzeitig auch das Risiko für Einbrüche. Mit dem Wechsel in die Herbst- und Wintermonate finden Einbrecherinnen und Einbrecher nämlich ideale Bedingungen vor: weniger Passanten auf den Strassen, frühe Dämmerung und oft längere Abwesenheitszeiten der Bewohnerinnen und Bewohner. Im vergangenen Jahr kam es laut Statistik der Kantonspolizei Graubünden kantonsweit zu über 500 Einbruchdiebstählen.