Leben und Freizeit

Armenien entwickelt sich zunehmend zu einem gefragten Ziel für internationale Geschäftsreisen, diplomatische Besuche und anspruchsvollen Tourismus.

Mit seiner aufstrebenden Wirtschaft und den atemberaubenden historischen Landschaften zieht das Land Reisende an, die nicht nur Wert auf kulturelle Entdeckungen legen, sondern auch höchste Ansprüche an Komfort, Sicherheit und Diskretion stellen.

Genau hier setzt ein erstklassiger Chauffeurservice an

Für Gäste, die Eriwan und die umliegenden Regionen besuchen, ist eine verlässliche und luxuriöse Transportlösung oft unerlässlich. "Luxe Speed" bietet maßgeschneiderte Premium-Mobilität, die exakt auf die Bedürfnisse von Führungskräften, VIP-Gästen und Luxusreisenden zugeschnitten ist.

Unser Fuhrpark besteht ausnahmslos aus exklusiven Fahrzeugen – von eleganten Limousinen für das nächste Business-Meeting bis hin zu geräumigen Premium-Vans für komfortable Gruppenausflüge oder Delegationen.

VIP-Flughafentransfers und Business-Mobilität

Unsere Dienstleistung beginnt bereits bei Ihrer Ankunft am internationalen Flughafen Swartnoz (Zvartnots).

Ein erfahrener, mehrsprachiger und professionell gekleideter Chauffeur empfängt Sie direkt am Terminal und sorgt für eine reibungslose, entspannte Weiterreise zu Ihrem Hotel oder Konferenzort.

Pünktlichkeit, absolute Diskretion und eine vorausschauende Fahrweise sind für unser Team selbstverständlich. So können Sie die Fahrzeit effektiv als Vorbereitungszeit für Ihre Termine nutzen oder einfach nach dem Flug abschalten.

Exklusive Entdeckungsreisen durch Armenien

Neben den rein geschäftlichen Fahrten bieten wir auch private, maßgeschneiderte Touren an.

Das Land beherbergt faszinierende historische Stätten, die in gebirgigen Landschaften eingebettet sind. Mit unserem Limousinenservice müssen Sie sich nicht um Navigation, Straßenverhältnisse oder Zeitpläne kümmern.

Sie genießen die spektakuläre Aussicht im Fond eines luxuriösen Fahrzeugs, während unser Chauffeur Sie sicher und elegant zu den schönsten Orten des Landes navigiert.

Ein exzellenter Transportservice zeichnet sich nicht nur durch hochwertige Fahrzeuge aus, sondern vor allem durch den Menschen am Steuer. Unsere Chauffeure sind hervorragend ausgebildet, verfügen über tadellose Umgangsformen und kennen die Region bis ins kleinste Detail.

Jedes Fahrzeug unterliegt strengsten technischen Kontrollen und wird vor jedem Einsatz auf makellose Sauberkeit geprüft.

Kontakt & Reservierung

Für Buchungen und individuelle Anfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:

● Telefon / WhatsApp: +374 33 800908

● E-Mail: info@luxespeedlimo.com

