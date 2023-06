Klassenzeitung 2.0 – Splügen macht den Anfang

Die Chancen der Digitalisierung werden längst auch im Schulzimmer genutzt. Wie aber sieht es mit der guten alten Klassenzeitung aus? Auch für sie gibt es in Zukunft eine zeitgemässe Publikationsmöglichkeit: das am Mittwoch in Splügen lancierte digitale Schulmagazin für alle interessierten Lehrpersonen und Klassen in der Schweiz. Eine Idee, die aus der Randregion kommt – das Vorhaben initiiert hat der umtriebige pensionierte Schulische Heilpädagoge Reto Schaub aus Almens, und das entsprechende Pilotprojekt in den letzten Monaten umgesetzt haben Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse und der Oberstufe Rheinwald.