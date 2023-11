Glarner Messe in Näfels: «Die Landwirtschaft steht heuer zu Recht im Vordergrund»

Allerheiligen war offenbar ein guter Tag, um die Glarner Messe zu eröffnen. Regierungsrat Andrea Bettiga und Bauernpräsident Fritz Waldvogel haben das Band durchgeschnitten. «Und vom ersten Moment an war die Halle voll», sagt Messeleiterin Suzanne im Rückblick am Sonntagnachmittag. Ebenso seien der Samstag und der Sonntag gut besuchte Tage gewesen, die Arbeitstage Donnerstag und Freitag erwartungsgemäss etwas ruhiger. Die Aussteller schätzten das allerdings auch, so Galliker: «Dafür werden sie nicht überrannt und haben Zeit, sich den einzelnen Kunden und Kundinnen zuzuwenden.»