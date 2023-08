Wie in Elm eine Motorsäge Kunst macht

Normalerweise würden sie als Frauengruppe am Freitag jeweils laufen gehen, erzählt «Tiidi» Rhyner. Doch heute haben sie sich entschieden, der Holzart-Woche in Elm einen Besuch abzustatten. Dort fliegen vor der Dorfsägerei die Späne. «Schön wird’s», lobt Rhyner. Doch Paul Rüegg aus Niederurnen winkt ab. Sein Werk sei noch nicht fertig. «Es hat noch immer das Potenzial, in die Hosen zu gehen.» Das Drechseln verlange Gefühl, meint der Kunsthandwerker. Der Scherzkeks betont, «dass dies der Grund ist, warum ich bei den Frauen so beliebt bin».