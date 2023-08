Ein Rückblick auf die Geschichte der Rapmusik in Graubünden

Heuer feiert der Kanton das 30-Jahr-Jubiläum des Bündner Rap. Dieses wird auch am Churer Fest zelebriert. Heute Freitag findet nämlich auf dem Arcasplatz ab 18 Uhr die Bündner Rap-Nacht statt. Sie verspricht ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten der Stilrichtung. So stehen unter anderem Künstler wie Ali7000, DJ C-Zar sowie Liv und Geesbeatz auf der Bühne. In einer fünfteiligen Serie blickt Radio Südostschweiz mit uns zurück auf die Anfänge der Rapmusik in Graubünden.