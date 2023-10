Zwei Bündnerinnen kreieren ein gemeinsames Herzensprojekt

Gemeinsam mit ihrem Gottameitli Melina Bergamin begann Krauer das Bilderbuchprojekt umzusetzen. Krauer erstellte den groben Handlungsrahmen und übergab ihr dann die Geschichte. Die gelernte Grafikerin setzte Krauers Ideen um, indem sie die Emotionen in «liebenswerte Charaktere» verwandelte. Melina erklärt: «Ich habe die sechs wichtigsten Emotionen in bezaubernde Figuren verwandelt, die jeweils ihren eigenen Lebensraum bewohnen.» Jeder Emotion wurde dabei eine eigene Figur zugewiesen, die in ihrer eigenen Landschaft lebt und eine charakteristische Farbe hat: Traurigkeit in blau, Wut in rot, Freude in gelb, Eifersucht in grün, Angst in orange und Liebe in lila.