Ein Schutzbau für das archäologische Juwel von Tomils scheint möglich

Von 1994 bis 2011 haben archäologische Ausgrabungen in Tomils die bis dahin unbekannte Kirchenanlage Sogn Murezi zutage gefördert. Schon während der Untersuchungen vor Ort wurde die Stätte zu ihrem Schutz provisorisch überdacht. Die Konstruktion aus Wellblech und Holz steht bis heute über der in ihrem erhaltenen Bestand schweizweit einzigartigen Kirchenruine aus der Zeit um 700 nach Christus. Allerdings: Die Flur Sogn Murezi, zu Beginn der Ausgrabungen noch am Rand des Dorfs gelegen, befindet sich heute mitten in einem Wohnquartier. Dass das Bauprovisorium «keine Augenweide» ist, weiss auch der Bündner Kantonsarchäologe Thomas Reitmaier. «Ausserdem fragen sich vermutlich viele, was sich darunter verbirgt.» Deshalb hat der Archäologische Dienst Graubünden (ADG) am Samstag gemeinsam mit der Gemeinde Domleschg und der katholischen Kirchgemeinde einen Tag der offenen Ausgrabung durchgeführt. Auch, um die Zukunft von Sogn Murezi zu thematisieren.