So schont ihr beim Schneeschaufeln eure Gelenke

Wer glaubt, dass das Schneeschippen keiner Vorbereitung bedarf, hat sich gewaltig geschnitten. Nicht nur auf die Schaufel, sondern auch auf das körperliche Befinden kommt es an. Da wir in der Regel nur in den Wintermonaten solche Bewegungen ausführen, sollte das Aufwärmen und genügend Trinken nicht vernachlässigt werden. Das rät die Seite «Efekt-Tools.eu». Die Flüssigkeit sei deshalb so wichtig, weil die Dehydration die Möglichkeit von Schäden an der Wirbelsäule und anderen Gelenken während körperlicher Aktivitäten erhöhe. Ausserdem wird vor Beginn empfohlen, ein kleines Aufwärmprogramm durchzuführen.