Südostschweiz Schatzsuche: Fünf Schätze sind im Osten der Schweiz versteckt

Gestärkt geht es weiter. Laternen sollen gezählt werden. Aber da sind keine zu sehen. «Sind wir noch richtig?», fragen sie sich, halten inne und schauen gemeinsam nochmals auf die Schatzkarte. Aneah liest erneut laut vor und die beiden rufen: «Wir müssen umkehren, das ist der falsche Weg.» Was sich bestätigt, als sie auf einem anderen Feldweg die genannten Laternen am Wegesrand sehen. «Was mir gerade am besten gefällt?», Aneah überlegt. «Das Suchen und Rätseln. Aber auch, dass wir einen Ort auskundschaften, an dem ich noch nie gewesen bin», sagt sie. Und genau so ist es. Die Route der Schatzsuche ist eine schöne Möglichkeit, um einen neuen Ort kennenzulernen. Sich an der frischen Luft zu bewegen. Und miteinander auf dem Weg zu sein und ein gemeinsames Ziel zu verfolgen.