Amine Diare Conde: «Man weiss nie, wohin die Schlepper einen bringen»

Amine Diare Conde flüchtete mit 16 Jahren aus dem diktatorisch regierten Guinea mithilfe von Schleppern. Seine Flucht führte durch die Sahara nach Marokko, wo er drei Monate im Wald lebte. Mit anderen Geflüchteten versuchte er, auf dem Mittelmeer mit Gummibooten in die spanische Enklave Melilla zu gelangen. Erst der fünfte Versuch gelang. Schliesslich landete er in Barcelona, von wo ihn ein junges Pärchen in die Schweiz brachte. Während der ­Coronapandemie initiierte Conde in Zürich die Gratis-Essensverteilung «Essen für alle».