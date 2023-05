Buskers Chur steht auf wackligen Beinen

Nach dem nasskalten Festival im letzten Jahr gilt es für den organisierenden Verein ein sechsstelliges Defizit aufzuholen. Mit der Parole «Kauf es, trag es – und sei mittendrin statt nur dabei», sollen die Besucherinnen und Besucher auf das Festivalarmband aufmerksam gemacht werden, das im Vorverkauf oder vor Ort am Festival gekauft werden kann. Es sei eine wichtige Einnahmequelle neben dem Getränkeverkauf. Die Organisatoren wollen das Defizit so gut wie möglich wettmachen. «Gelingt das nicht, steht hinter der nächstjährigen Ausgabe des Festivals ein Fragezeichen», wird Festivalleiter Christoph Sprecher in der Mitteilung zitiert.