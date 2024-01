Abriss des Roten Turms auf dem Julierpass: «Mir ging es schlecht dabei»

Er hat seine grosse Leidenschaft in frühen Lebensjahren gefunden: Giovanni Netzer. Er wurde in Savognin geboren und hat später in München studiert. Sein erstes Theaterstück schrieb er noch vor Beginn seines zehnten Lebensjahres. Der heutige Theologe, Kunstgeschichtler und promovierte Theaterwissenschaftler sowie Theaterintendant, Gründer und Leiter des Origen-Theaters, konnte in seiner Laufbahn bereits einige Erfolge verbuchen. Jetzt ist er als «Bündner Persönlichkeit des Jahres 2023» nominiert.