Anna Vichery: «Die Bühne ist der Ort, wo mein ADS ein riesiger Vorteil ist»

Anna Vichery wurde für ihre zwei Auftritte bei der Gesangsshow «The Voice of Germany» in den höchsten Tönen gelobt. Natürlich nicht in den hohen Tönen, die die Sopranistin mit dem Song «Time to Say Goodbye» ablieferte. «Bei der Ausstrahlung der Battles wurde nur ein Bruchteil der Aufzeichnung gezeigt. Rita Ora hat mir so viele Komplimente gemacht, dass ich nicht mehr gewusst habe, was ich sagen soll», so die 40-jährige Profisängerin aus Glarus Süd.