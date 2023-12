In Schwändi verteilen die Jungen den Alten «Chrämli» zu Weihnachten

Eine Gruppe Kinder steht kurz nach zehn Uhr in Schwändi vor der Haustür der Seniorin Ursi Schatzmann. Die Lehrerin Linda Benedetti fragt die Kinder vor dem Klingeln, was sie den Leuten sagen könnten. «Än Guätä!», ruft ein Kind. Die Lehrerin zögert und fragt: «Das könnten wir, aber was ist denn jetzt für eine Zeit?» Ein Kind beginnt vor Aufregung zu hüpfen und ruft: «Ich weiss es! Wir wünschen ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!»