«L’ultim Rumantsch»: Ein letzter Wille und jede Menge verzweifeltes Wollen

Ein südostschweizerisches Medienhaus mit mehreren Zeitungstiteln; eine Verlegerfamilie, die den Kahn in Zeiten schwindender Anzeigen und eines sich naturbedingt ausdünnenden Abonnentenstamms durch unruhiges Fahrwasser steuert – klar, wer würde da nicht an Somedia denken und die Familie Lebrument, die bereits in zweiter Generation am Ruder ist? Doch die Parallelen zwischen der fiktionalen Fernsehserie «L’ultim Rumantsch» und realen Geschehnissen oder Personen halten sich in Grenzen.