Das neue Buch von Gabriel Palacios soll zu einem glücklicheren Leben führen

Kürzlich fand nicht nur der erste Anlass seit Corona bei Orell Füssli im City West in Chur statt, sondern der erste Vortrag des 33-jährigen Hypnosetherapeuten Gabriel Palacios aus Bern vor Bündner Publikum. Um bei ihm einen Termin zu bekommen, wartet man bis zu zwei Jahre», erzählt eine Mitarbeiterin von Orell Füssli. Eine lange Wartefrist also. In einer Veranstaltung mussten die Churerinnen und Churer nicht lange darauf warten, ihn zu sehen.