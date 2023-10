Bühne für Glarner Talente: Sie geben Bands eine Viertelstunde Ruhm im «Holästei»

Fünf Jahre ist es her, seit der Verein zur Förderung der musikalischen Begeisterung (VFMB) den Bandcontest «15 Minutes of Fame», übersetzt 15 Minuten Ruhm, zum letzten Mal durchführte. Nun ist es wieder so weit: «Der Contest brauchte eine Pause, weil sonst immer die gleichen Bands mitgemacht hätten», sagt Kurt Gallati. Er ist der Co-Präsident des VFMB. Seit 2011 verfolgt der Verein das Ziel, Livemusik im Kanton Glarus zu fördern.