Zum Hip-Hop-Jubiläum: Als Kool Savas im Holästei Glarus seinen Battle Rap auspackte

Zu einer Zeit, in der man an Konzerten noch zuschauen und -hören musste, weil es noch keine Handys gab, fanden im Glarnerland wilde Partys statt. Einige «Grosse» der internationalen Rapszene kamen vorbei. Aber auch die lokalen Helden haben immer wieder für legendäre Auftritte im Holästei und anderswo gesorgt. Wir zeigen euch eine zufällige Auswahl an Archivtrouvaillen, die man mit dem Stichwort «Rap» im Bildarchiv der «Glarner Nachrichten» findet.