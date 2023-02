Beatrice Egli eröffnet das Openair-Festival in Glarus

Das von der Glarner Kantonalbank (GLKB) gesponserte Festival Sound of Glarus beginnt am Donnerstag, 24. August, nach dem Gotthard-Konzert am Vortag und dauert auf dem Zaunplatz bis Samstag, 26. August. Am Montag haben die Veranstalter die ersten sechs Acts vorgestellt, die dann auftreten.