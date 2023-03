«Ich bin dankbar für jede Stimme und die Erfahrung»

Die 28-jährige Yordanos Woldehawariats aus Näfels ist Sängerin in der Girlgroup Mixed Flames, die mehrstimmig Pophits singt. Woldehawariats kraftvolle Stimme erinnert an diejenigen von Aretha Franklin oder Nina Simone. Zusammen mit ihren vier Bandkolleginnen sang Woldehawariats in der SRF-Talentshow «Stadt Land Talent» am vergangenen Wochenende den Song «Unstoppable» von Sia. Den Song hat die Band gewählt, weil man alles erreichen könne, wenn man alles gebe. Mann werde unaufhaltbar und es sei egal, von wo man komme. Auch die Bandmitglieder selber kommen von unterschiedlichen Orten: Yordanos Woldehawariat hat Wurzeln in Äthiopien, eine ihrer Bandkolleginnen kommt aus den Niederlanden, eine weitere aus Serbien.