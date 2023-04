Ennendaner Kinder erfahren, wer ihre Bücher schreibt

Das Angebot ist für die Volksschulen der Kantone Glarus, Appenzell Inner- und Ausserrhoden, Thurgau, St. Gallen und Schaffhausen eine Unterstützung zur Förderung des Interesses am Lesen und Schreiben. Und es werde von Lehrpersonen rege genutzt, steht in der Mitteilung weiter. «Literatur aus erster Hand» motiviere Kinder- und Jugendliche, über das funktionelle Lesen hinaus in die Literatur einzutauchen, Welten zu entdecken, die Fantasie zu schulen und über Geschichten und ihre Charaktere Empathie zu entwickeln. «Gerade auch in Zeiten von Informationsflut und oberflächlichen und oft aufdringlichen Wissensinhalten der elektronisierten Welt» sei Lesen und Leseverständnis im alltäglichen Leben notwendiger denn je.