Der Churer DSDS-Kandidat, der herzlich über sich selber lachen kann

Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Schweizer oder eine Schweizerin den Sieg bei der Fernsehsendung «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) nach Hause trägt. Man erinnere sich an Beatrice Egli oder an Luca Hänni. Das hat sich auch Christian Salgado, ein 24-jähriger Churer, gedacht, als er sich bei der Talentshow beworben hat. «Ich singe seit fünf Jahren, auch beruflich, weshalb ich mir dachte, ich sollte mich eigentlich beim Casting melden», erzählt Salgado. So reiste er Ende des vergangenen Jahres nach Köln zum Vorsingen. Nervös sei er nicht gewesen, sagt er.