Vier Dutzend künstlerische Arbeiten als Spiegel eines Dorfes

Eine Predigt? Ja, die gibt es schon noch in der reformierten Kirche von Urmein. «Alle zwei Monate», sagt Mesmerin Regula Caviezel, und Pfarrer Jörg Wuttge nickt. Immerhin: Gegen das Leerstehen in der vielen übrigen Zeit, das Nicht-genutzt-Werden, gibt es ein Mittel, und dieses Mittel wird inzwischen schon zum fünften Mal angewendet. In der wärmeren Jahreszeit, von März bis Oktober, wird das schlichte Gotteshaus im Bergdorf am Heinzenberg seit einigen Jahren zusätzlich zu einem Haus für die Kunst.