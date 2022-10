Haute Couture aus Mitlödi wird in Näfels zum Renner

Am Samstag ist Schluss. Die Sonderausstellung zur Seidendruckerei Mitlödi im Museum des Landes Glarus in Näfels kann zum letzten Mal besichtigt werden. Zumindest in diesem Jahr. Im nächsten ist die Ausstellung während der ganzen Saison aber erneut geöffnet; auch dann unter dem Titel «Fantastische Jahre – Haute Couture Stoffe aus Mitlödi». Gewidmet ist sie der Blütezeit der Seidendruckerei Mitlödi AG. Diese hatte ihre «fantastischen Jahre» zwischen 1960 und 2000 und konnte in dieser Zeit unter anderem Luxusstoffe für die gehobene Schneiderei international tätiger Modehäuser bedrucken.