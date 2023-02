Joachim B. Schmidt erhält den Bündner Literaturpreis

Joachim B. Schmidt wuchs am Heinzenberg auf und wanderte vor 16 Jahren nach Island aus. Wie einst die Zuckerbäcker kehrt auch Schmidt immer wieder in die Heimat zurück. Er schreibt im «Pöstli» und in der «Südostschweiz» und feiert die meisten seiner Buchvernissagen am Heinzenberg, wie in der Mitteilung zu lesen ist.