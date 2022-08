Ein Verdi voller Emotionen, Affekte und Effekte

«Die Leute beweisen Geschmack, wenn sie diese Oper lieben.» Das Zitat von Hugo von Hofmannsthal gilt für das Premierenpublikum am Mittwoch ebenso wie für diejenigen, welche die noch folgenden Aufführungen von Verdis «Trovatore» besuchen werden. Nun, das Schloss Haldenstein ist nicht der Palast von Aliaferia, wo Antonio Garcia Gutiérrez sein Drama spielen lässt. Und das historische Umfeld von 1410 liegt in weiter Vergangenheit. Die Spannung und der Emotionswert dieses Stoffes können jedoch nicht an Spielort und -zeit gemessen werden: Wo und wann «Il Trovatore» spielt, bleibt offen.