Davos im Rampenlicht

Weltberühmt Gerhard Daniel «Gerry» Hofstetter aus Zürich ist ein weltbekannter Lichtkünstler. Er hat unter anderem schon die Pyramiden von Gizeh, das Matterhorn und den Nordpol mit seiner Lichtkunst in Szene gesetzt. Der Lichtzauberer verwandelt weltweit Gebäude, Monumente und Landschaften in temporäre Kunstobjekte. So auch kürzlich bekannte Gebäude in Davos, die als die höchstgelegene Stadt der Alpen gilt. (red)