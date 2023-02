Die Hundekot-Attacke von Marco Goecke trifft auch Origen

Die Theater- und Medienwelt in Deutschland ist in Aufruhr. Am Sonntag wurde bekannt, dass Marco Goecke, der Direktor des Staatsballetts Hannover, in der Pause der Premiere eines seiner Stücke am dortigen Opernhaus eine Journalistin der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» zunächst verbal und dann auch physisch angegriffen hat. Ihm missfiel offenbar ihre wenige Tage zuvor veröffentlichte Rezension seiner Choreografie für das Nederlands Dans Theater in Den Haag. Auch warf er ihr vor, wegen ihrer negativen Berichterstattung seien Ballett-Abonnements gekündigt worden.