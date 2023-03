Lo & Leduc machen das Line-up des Quellrock Open Airs komplett

Das Line-up für die diesjährige Ausgabe des Quellrock Open Airs, das am 23. und 24. Juni stattfinden wird, ist komplett. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag in einer Medienmitteilung bekannt. Mit der Berner Mundart-Pop-Band Lo & Leduc sowie den kanadischen Hard-Rockern Danko Jones würden bereits am ersten Festivaltag zwei hochkarätige Headliner für eine perfekte Burgparty auf dem Bad Ragazer Freudeberg sorgen, heisst es darin. Die beiden «Hochkaräter» hätten das Publikum bereits in den vergangenen Jahren restlos zu begeistern vermocht.