Was erwartet die Zuschauer in der neuen Staffel mit der Bündner Bachelorette?

Nach vier Jahren Single-Dasein möchte die junge Bündnerin Yara Buol nun in der TV-Show «Bachelorette» ihr Glück versuchen, um ihre grosse Liebe zu finden. Bisher war ihre Suche gemäss eigener Aussage erfolglos, da die neue Rosenverteilerin aus Cazis kommt, dem «kleinen Dörfchen in Graubünden», und sich dort alle untereinander kennen. Nun darf sie in Thailand zwischen 19 Männern entscheiden, die ihr Herz erobern wollen.